Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

Tекст: Вера Басилая

По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

