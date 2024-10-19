Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.56 комментариев
Над Курской областью сбиты восемь украинских дронов
Смирнов: Над Курской областью сбиты восемь украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Речь идет о дронах самолетного типа, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что опасность атаки сохраняется. Обнаружившим обломки БПЛА не следует трогать их или приближаться к ним, а нужно сообщать о находке по телефону 112.
Ранее глава Курской области также сообщал об уничтожении украинских дронов и ракет в небе над регионом.