ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Украинский дрон самолетного типа уничтожен ПВО над Брянской областью

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.



Губернатор Богомаз отметил, что была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Брянской области. Дрон был обнаружен и уничтожен благодаря усилиям ПВО Министерства обороны РФ.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые обеспечивают безопасность территории и ведут дальнейшее расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

В Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, при этом угроз для жителей города нет, как сообщают экстренные службы. Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.