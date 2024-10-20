Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.68 комментариев
Силы ПВО сбили украинские БПЛА над Липецком
Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Липецком и его округом
В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.
Украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Игорь Артамонов, губернатор региона, в своем телеграм-канале, передает ТАСС.
Игорь Артамонов отметил, что «БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы». На данный момент информация о пострадавших или значительных повреждениях не поступала.
Специальные службы продолжают обследование мест, где упали обломки беспилотников. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. В регионе сохраняется усиленный режим работы систем ПВО для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, а глава региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, что подтверждает Минобороны.