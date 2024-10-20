Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Липецком и его округом

Tекст: Денис Тельманов

Украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Игорь Артамонов, губернатор региона, в своем телеграм-канале, передает ТАСС.



Игорь Артамонов отметил, что «БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы». На данный момент информация о пострадавших или значительных повреждениях не поступала.

Специальные службы продолжают обследование мест, где упали обломки беспилотников. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. В регионе сохраняется усиленный режим работы систем ПВО для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, а глава региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, что подтверждает Минобороны.