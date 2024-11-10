В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Собянин сообщил о сбитии восьми БПЛА над Москвой
Восемь беспилотников сбиты ПВО Минобороны в районах Раменки, Домодедово и Коломна
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.
Согласно сообщению, опубликованному мэром Москвы, восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, передает РИА «Новости».
Собянин уточнил, что беспилотники были уничтожены в районах Раменки, Домодедово и Коломна. Также мэр добавил, что на месте инцидента работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Московской области. Российские силы ПВО сбили 23 украинских дрона в течение ночи.