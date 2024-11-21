Представитель Рады Егор Чернев заявил о готовности Украины к заморозке конфликта при гарантиях безопасности

Tекст: Евгения Караваева

Украина готова обсудить заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, заявил итальянской газете Repubblica депутат Верховной рады Егор Чернев. Как передает РИА «Новости», политик отметил, что без перспективы вступления в альянс невозможно вести дискуссии о будущем Украины.

Чернев, возглавляющий делегацию Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, добавил, что Киев может согласиться на заморозку по линии фронта. Однако, по его словам, без гарантий безопасности эта заморозка может стать лишь временной паузой, которая даст России время подготовиться к новому конфликту. «Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий», – отметил депутат.

Агентство Reuters ранее отмечало, что Россия якобы может согласиться на заморозку конфликта или отказаться от территории в Харьковской области. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что стране важно достичь своих целей в конфликте, и Владимир Путин уже говорил, что вариант заморозки не подойдет.

Чернев также прокомментировал социологическое исследование, согласно которому 52% украинцев хотят как можно скорее вступить в переговоры о завершении конфликта. Он отметил, что «все зависит от условий», и добавил, что общество устало, но не готово к уступкам территорий без соответствующих гарантий.

Как писала газета ВЗГЛЯД 14 ноября, министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.