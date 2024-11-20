Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.4 комментария
Der Spiegel: Украина хотела взорвать «Турецкий поток» в Черном море
Украинская группа из 12 человек, включая военных и гражданских, планировала подрывы не только «Северного», но и «Турецкого потока», но последняя операция сорвалась, пишет немецкий Der Spiegel.
Как сообщает Der Spiegel, украинская группа, состоявшая из 12 человек, в числе которых были как военные, так и гражданские лица, обученные планированию секретных операций, намеревалась взорвать трубопроводы «Северный» и «Турецкий поток». Операция получила кодовое название «Диаметр» и обошлась в 300 тыс. евро. В материалах Der Spiegel указывается, что имена участников известны, но не разглашаются из соображений безопасности.
Издание подробно расписывает подробности подрыва трубопровода в Балтийском море. Специальная взрывчатка была замаскирована под баллон с воздухом и доставлялась на арендованной яхте, которая позволяла разместить до 12 человек. Бомбы закладывались у слабозащищенных швов труб. В операции участвовали водолазы-любители, ИТ-администраторы и специалисты по кондиционированию воздуха.
Главком, на тот момент Валерий Залужный, пишет издание, знал об этом и даже предложил расширить атаку на «Турецкий поток» в Черном море. Однако после вмешательства западных разведок и приказа от ЦРУ операция была отменена.
Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.