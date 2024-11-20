Пентагон выделил Украине новую военную помощь

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Пентагон в среду огласил выделение Украине нового транша военной помощи на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные мины калибра 60 мм и 81 мм.

Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие, инженерное оборудование и средства защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Это будет уже семидесятый транш помощи Украине от администрации Байдена с августа 2021 года.

Пентагон подчеркнул, что новые поставки направлены на удовлетворение срочных потребностей Украины в безопасности и обороне. США также продолжают сотрудничать с союзниками в рамках контактной группы по поддержке оборонных нужд Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, писала The Times.

На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, писала американская The Washington Post.

Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны, учитывая возможность ядерного ответа России.