Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.0 комментариев
Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России
На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.
Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.
Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.
Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.