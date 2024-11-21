Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Путин: Судебная система России работает без перегрузки
Судебная система России работает без перегрузки, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с руководителем ФНС Даниилом Егоровым глава государства поинтересовался дисциплиной при оплате налогов. Егоров подчеркнул, что количество неплательщиков налогов сократилось в два раза, что позволяет избегать перегрузок судебной системы, передает ТАСС.
Путин также отметил, что меры, предпринятые ФНС, позволяют судебной системе работать «без перенагрузки», так как миллионы россиян теперь не имеют налоговых задолженностей.
Ранее президент в ходе встречи с главой ФНС заявил о 20-процентном увеличении налоговых поступлений в бюджетную систему России, которые за десять месяцев текущего года достигли почти 46 трлн рублей.