Путин встретился с главой Якутии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?» – начал встречу президент, передает ТАСС.

Глава государства высоко оценил демографические показатели Якутии.

«Естественный прирост – плюс 3,5%. Коэффициент рождаемости – 11,2; ожидаемая продолжительность жизни – 73,55 [года]. Общая смертность – 7,7 [смертей] на тысячу [человек], значительно ниже, чем по стране. То есть все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране», – отметил Путин.

В Якутск Путин прибыл 18 июня, он встретился с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030» и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.

Президент также осмотрел креативный кластер «Квартал труда».