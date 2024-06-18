Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.3 комментария
Путин встретился с главой Якутии
Президент России Владимир Путин встретился в Якутске с главой Якутии Айсеном Николаевым.
«Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?» – начал встречу президент, передает ТАСС.
Глава государства высоко оценил демографические показатели Якутии.
«Естественный прирост – плюс 3,5%. Коэффициент рождаемости – 11,2; ожидаемая продолжительность жизни – 73,55 [года]. Общая смертность – 7,7 [смертей] на тысячу [человек], значительно ниже, чем по стране. То есть все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране», – отметил Путин.
В Якутск Путин прибыл 18 июня, он встретился с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030» и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.
Президент также осмотрел креативный кластер «Квартал труда».