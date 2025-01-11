Глава Якутии подарил бойцу Григорьеву новый нож с особой гравировкой

Глава Якутии подарил бойцу Григорьеву новый нож с гравировкой «Берегите нашу Россию»

Tекст: Александра Юдина

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что боец из Якутии Андрей Григорьев, который одержал победу в рукопашном бою с украинским солдатом, оставил свой нож в части у сослуживцев. Николаев отметил, что этот нож сыграл важную роль в службе Григорьева, однако теперь он останется у его боевых товарищей.

В знак признания подвига Григорьева, Николаев вручил ему новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию».

«Якутия гордится!», – подчеркнул глава регион, добавив, что этот жест сделан от имени всех жителей региона, выразивших благодарность своему герою.

Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.