Победившего в бою с ножами российского бойца ошибочно посчитали погибшим

Tекст: Вера Басилая

Григорьев, штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады, после победы в схватке с солдатом ВСУ провел почти неделю в одиночку, защищая свои позиции, пишет «Российская газета».

По его словам, враг неоднократно пытался удостовериться в его гибели, применяя до 20 дронов и отправляя разведывательные группы. В одном из таких случаев он подслушал разговор двух женщин из ВСУ, которые обсуждали его предполагаемую смерть.

«На следующий день утром они пришли. Я вышел, спрятался... И там две женщины были молодые такие. И они разговаривают, а я близко лежу. Говорят: «Идите проверьте!» А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: «А он точно без врачебной помощи умер. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били. Множественные ранения у него. А один молодой близко подходит (к зданию) и нюхает дверь: «А, он там воняет!» Решили, что я умер», – вспомнил Тута.

Эпизод с его участием был частью интервью, опубликованного проектом WarGonzo, где Тута рассказал о своих испытаниях и мужестве в условиях постоянных атак.

Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Причем запись боя вела украинская сторона. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.