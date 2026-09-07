Tекст: Антон Антонов

Ожесточенные столкновения идут на севере и северо-востоке Харьковской области, где ВСУ наращивают численность штурмовых групп и безуспешно пытаются контратаковать.

«На Волчанском направлении «Северяне» продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Всего за неделю уничтожено более 20 единиц техники противника, в том числе бронированной, при попытках прорвать кольцо окружения», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Чугуева, Липцов, Светличного, Сердобино, Новоалександровки, Соснового Бора, Приколотного, Лошаково, Крейдянки, Бузово, Черного, Веселого, Базалиевки, Колодезного, Ольшан, Приморского, Подсреднего и Черкасской Лозовой.

В районе Казачьей Лопани бойцы группы «Север» сорвали переброску нескольких штурмовых групп ВСУ к Сосновке, уничтожив огнем до 50% их личного состава, остальные украинские силы отошли на исходные позиции.

На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском направлении войска группы «Север» сжимают кольцо окружения и продвигаются в населенных пунктах восточной части «котла».

В Сумской области на всех участках фронта продолжаются тяжелые позиционные бои, противник под прикрытием БПЛА безуспешно пытается перейти в контратаки. Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по силам ВСУ в районах Сум, Ямполя, Шостки, Ястребиного, Вакаловщины, Коренька, Стецковки и Светличного.

В Сумском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в районе Кияницы, где комплексным огневым поражением сорвали выдвижение штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, вражеская боевая группа полностью уничтожена.

В Шосткинском районе штурмовые группы «Северян» продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово, за сутки оно составило до 150 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань.

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