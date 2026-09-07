Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
ВСУ потеряли за неделю более 20 единиц техники на Волчанском направлении
Более 20 единиц техники ВСУ уничтожены группировкой российских войск «Север» за неделю при попытках украинских сил прорвать кольцо окружения на Волчанском направлении.
Ожесточенные столкновения идут на севере и северо-востоке Харьковской области, где ВСУ наращивают численность штурмовых групп и безуспешно пытаются контратаковать.
«На Волчанском направлении «Северяне» продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Всего за неделю уничтожено более 20 единиц техники противника, в том числе бронированной, при попытках прорвать кольцо окружения», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Чугуева, Липцов, Светличного, Сердобино, Новоалександровки, Соснового Бора, Приколотного, Лошаково, Крейдянки, Бузово, Черного, Веселого, Базалиевки, Колодезного, Ольшан, Приморского, Подсреднего и Черкасской Лозовой.
В районе Казачьей Лопани бойцы группы «Север» сорвали переброску нескольких штурмовых групп ВСУ к Сосновке, уничтожив огнем до 50% их личного состава, остальные украинские силы отошли на исходные позиции.
На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском направлении войска группы «Север» сжимают кольцо окружения и продвигаются в населенных пунктах восточной части «котла».
В Сумской области на всех участках фронта продолжаются тяжелые позиционные бои, противник под прикрытием БПЛА безуспешно пытается перейти в контратаки. Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по силам ВСУ в районах Сум, Ямполя, Шостки, Ястребиного, Вакаловщины, Коренька, Стецковки и Светличного.
В Сумском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в районе Кияницы, где комплексным огневым поражением сорвали выдвижение штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, вражеская боевая группа полностью уничтожена.
В Шосткинском районе штурмовые группы «Северян» продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово, за сутки оно составило до 150 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань.