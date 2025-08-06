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ВСУ вызвали женщин-военнослужащих из отпусков для отправки под Харьков
Женщин из числа военнослужащих военных сил Украины экстренно вернули из отпусков для усиления подразделений в районе Старицы Харьковской области.
Войска Украины, включая женщин-военнослужащих, были вызваны из отпусков для переброски в район Старицы в Харьковской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах уточнил, что, по сведениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, всех их, в том числе женщин, вернули досрочно с отдыха для отправки на позиции.
Ранее подразделения 72-й бригады ВСУ уже перебросили в район Старицы для усиления украинских войск на этом направлении.
Кроме того, как сообщили в силовых структурах, в Липцах Харьковской области значительные потери несет 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Украинское командование продолжает выводить подразделения этой бригады для восстановления боеспособности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о применении украинскими войсками женщин в роли штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение украинской армии на красноармейском направлении насчитывает около ста человек. Политолог объяснила причины использования ВСУ женских штурмовых подразделений.