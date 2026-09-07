Молодежное крыло ХДС в Саксонии-Анхальт потребовало отставок в партии

Tекст: Антон Антонов

По мнению Junge Union, премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце не имеет права решать вопрос о сохранении своего поста, пишет ZDF.

В принятом документе подчеркивается, что ответственность за провал лежит на всей партийной верхушке, и для восстановления доверия необходимо полностью обновить руководство ХДС в регионе.

«Продолжать в том же духе при 18,5% нельзя», – заявили в партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%.