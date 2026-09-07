Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Молодежное крыло ХДС в Саксонии-Анхальт потребовало отставок в партии
Молодежная организация Христианско-демократического союза (Junge Union) в Саксонии-Анхальт единогласно потребовала отставки всего регионального руководства партии из-за провальных результатов на выборах, сообщает ZDF.
По мнению Junge Union, премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце не имеет права решать вопрос о сохранении своего поста, пишет ZDF.
В принятом документе подчеркивается, что ответственность за провал лежит на всей партийной верхушке, и для восстановления доверия необходимо полностью обновить руководство ХДС в регионе.
«Продолжать в том же духе при 18,5% нельзя», – заявили в партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.
На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%.