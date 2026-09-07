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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины
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    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    12 комментариев
    7 сентября 2026, 06:11 • Новости дня

    Бойцы наладили массовый выпуск оптоволоконных катушек для дронов на передовой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты российской группировки войск «Центр» организовали самостоятельное производство оптоволоконных катушек для беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник технической части лаборатории с позывным Месяц.

    Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты успешно наладили производство необходимых комплектующих прямо на передовой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Мощности лаборатории позволяют создавать 30 изделий в сутки.

    «Здесь вы видите полный цикл изготовления оптоволоконных катушек: начиная с производства и печати корпусов до намотки оптического волокна. Все, что здесь находится, – заслуга личного состава, который трудится денно и нощно», – рассказал он.

    Бойцы самостоятельно печатают детали и работают со средствами связи.

    Длина провода рассчитывается исходя из характеристик конкретного дрона, при этом некоторые аппараты способны преодолевать расстояние свыше 30 километров. Военный добавил, что специалисты также занимаются модернизацией крупных квадрокоптеров, оснащая их цифровой связью и механизмами сброса. Кроме того, на базе собирают антенны и аккумуляторные батареи.

    Ранее бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по производству беспилотных аппаратов.

    Глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников отмечал, что изменение характера боевых действий в зоне СВО сделало менее востребованными часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году.

    В 2025 году военнослужащие Росгвардии наладили печать деталей для оптоволоконных катушек в полевых условиях.

    6 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже

    Политолог Минченко: Москва указала Уиткоффу и Кушнеру на ухудшение ситуации для Украины

    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Аргументация Москвы своей позиции на встрече с представителями Белого дома касалась, в числе прочего, успехов России в СВО и кризиса украинской энергоструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в Кремле подвели итоги беседы президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

    По словам Ушакова, беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Переговоры длились почти три часа.

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    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

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    6 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска в ходе спецоперации поразили десятки объектов инфраструктуры и скопления сил ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны.

    Подразделения ВС России нанесли комплексные удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, цехам производства и складам беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщило Минобороны России.

    Ведомство отметило, что действовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и поразила личный состав и технику двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода в Сумской области. Потери противника: до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

    В Харьковской области были атакованы формирования механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Григоровки, Цуповки, Приколотного, Новоужвиновки, Светличного и Борщевой.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Березовки, Староверовки, Червоного Оскола, Райгородка и Маяков. Противник потерял до 190 военнослужащих, боевую машину «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю, поразив формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. Потери противника превысили 145 военнослужащих, уничтожены боевая машина «Новатор», 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и атаковала силы пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Новоандреевки, Новотроицкого и Ивановки в Днепропетровской области, а также Нововодяного, Веровки, Андреевки и Доброполья в ДНР. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли свыше 405 военнослужащих, две боевые машины «Казак», девять автомобилей и одну 122-мм гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла удары по двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Шевякино и Просяной в Днепропетровской области, а также Васиновки, Тимошевки, Никольского и Червоного Яра в Запорожской области. Потери противника: 325 военнослужащих, бронетранспортер, три боевых бронированных машины и шесть автомобилей.

    Группировка «Днепр» поразила личный состав и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Малокатериновки, Антоновки, Димитрова, Григоровки, Новояковлевки и Орехова в Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

    Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 228 893 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 837 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ логистическим центрам и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Ранее российские войска аналогичными средствами нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

    В конце августа российские войска нанесли скоординированные удары по ключевым узлам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по базам хранения беспилотников.

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    6 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Черном море судно с военным грузом для ВСУ

    ВС России уничтожили сухогруз с западным военным имуществом ВСУ в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская беспилотная авиация поразила в Черном море судно, перевозившее западное военно-техническое имущество для нужд армии Украины, сообщили в Минобороны.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами», – говорится в заявлении оборонного ведомства в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские военные атаковали в порту Черноморска сухогруз с западным военно-техническим имуществом.

    До этого ударные беспилотники уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с боеприпасами.

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    6 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два логистических центра в Одесской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра в Одесской области, успешно скорректировав траекторию перед атакой, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали два логистических центра противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области, передает ТАСС. Министерство обороны опубликовало кадры успешного поражения целей.

    «Нанесен удар с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного (акционерное товарищество «Одесса-22») Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», – говорится в сообщении военного ведомства.

    В министерстве уточнили, что дрон «Герань-4 Сикер» оснащен современной электронно-оптической системой наведения. Это позволяет беспилотнику самостоятельно корректировать траекторию полета перед ударом по цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное.

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Одесской и Николаевской областях.

    Ранее расчеты реактивных аппаратов «Герань-4 Сикер» поразили два сухогруза в порту Николаева.

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    6 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как попытка ротации обернулась у ВСУ перестрелкой

    ВС России рассказали о перестрелке вместо ротации в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки на сотни метров на стратегических направлениях, заметив, как попытка ротации боевиков ВСУ на Сумском направлении привела к перестрелке.

    «В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21-й омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротации», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись в районе Хотени. За сутки общее продвижение составило до 600 м. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

    На Харьковском направлении высокая интенсивность боев сохраняется почти на всех участках фронта. Для комплектования штурм-групп командование ВСУ привлекает военнослужащих-женщин, которые заменили мужчин.

    Штурм-группы «Севера» на Липцовском направлении ведут ожесточенные бои в районе Гоптовки, на Волчанском – стрелковые в районе Малой Волчьи. На Великобурлукском направлении ВСУ доукомплектовывают штурм-группы, по ним работает авиация.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Трое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом. Эксперт Марочко заявил, что ВС России давят у Доброполья укрепрайоны ВСУ, а также успешно воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

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    6 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    МИД назвал призывы Евросоюза к миру информационным шумом

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко охарактеризовал миротворческую риторику европейских лидеров как попытку затянуть украинский конфликт.

    «То, что мы наблюдаем со стороны Евросоюза, – призывы к миру, о том, что надо говорить с Россией, – это скорее сотрясение воздуха, создание белого информационного шума», – передает РИА «Новости» слова дипломата на полях Восточного экономического форума.

    На практике политика европейских государств полностью совпадает с курсом НАТО: максимально затягивать противостояние на Украине ради стратегического поражения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта. Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой. МИД России не увидел смысла в назначении европейского переговорщика с Москвой.


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    7 сентября 2026, 00:44 • Новости дня
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

    Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

    Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.

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    6 сентября 2026, 17:31 • Новости дня
    ВСУ при отступлении намеренно отравили источники воды и продукты питания

    Tекст: Ольга Иванова

    Покидая позиции, украинские подразделения целенаправленно минировали колодцы и оставляли испорченную еду, подвергая смертельному риску армию и мирное население, рассказал командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Фримен».

    Вооруженные силы Украины систематически портят питьевую воду и минируют колодцы во время отхода, передает РИА «Новости». Подобные действия приводят к серьезным последствиям как для бойцов, так и для местных жителей.

    Командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Фримен» отметил, что противник активно использует такую тактику. «Очень редко из того, что бывает в нашей боевой жизни, это отравление, потому что противник тоже этим пользуется, он отравляет источники воды, подбрасывает иногда продукты питания», – рассказал военный врач.

    Медик пояснил, что враг оставляет испорченную воду и опасные консервы в подвалах. Украинские солдаты прекрасно понимают, где именно российские бойцы будут пополнять запасы. Нередко противник даже подбрасывает бутылки, визуально похожие на те, что использует российская армия.

    От подобных диверсий в первую очередь страдают оставшиеся на этих территориях мирные граждане. Они оказываются совершенно беззащитными перед скрытой угрозой, добавил командир медроты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специально отравили воду в колодцах запорожского села Егоровка. 

    В Донецкой народной республике диверсанты маскировали отравляющие вещества под российские бутылки с водой и печенье.

    В Часовом Яре солдаты оставляли минные растяжки на запасах еды мирных жителей.

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    6 сентября 2026, 22:53 • Новости дня
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.

    Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

    Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.

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    6 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские беспилотники атаковали несколько округов Белгородской области, в результате чего повреждены жилые дома, коммерческие объекты и автомобили.

    Украинские военные продолжают наносить удары по территории региона с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». В результате атак пострадали жилые постройки, коммерческие здания и транспортные средства.

    «Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому – произошло возгорание», – говорится в сообщении оперативного штаба на платформе «Макс». Еще один дрон повредил кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку другого дома, а третий полностью уничтожил жилую постройку.

    В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон повредил фасад, окна и ворота частного дома. В поселке Ракитное детонация беспилотника привела к повреждению легкового автомобиля. В селе Серетино Яковлевского округа пострадал коммерческий объект.

    В районе села Солоти Валуйского округа поврежден транспортный объект, а в селе Колыхалино – коммерческое строение. В городе Валуйки пострадали два частных домовладения. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два дома, один из которых загорелся, а также хозпостройка и гараж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский дрон ранил мужчину на территории предприятия в Шебекино.

    В середине прошлого месяца мирный житель получил осколочные ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Таврово.

    Днем ранее серия атак по автобусу и жилым домам привела к ранениям десяти человек.

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    6 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В районе села Солоти Валуйского округа из-за удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В селе Лавы беспилотник повредил ограждение и ворота гаража частного дома.

    В Шебекинском округе в селе Маломихайловка и в самом Шебекино из-за атак дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Белгородском округе повреждены частные дома, автомобили и социальный объект в поселке Октябрьский, селах Красный Октябрь и Отрадное, где один дом полностью сгорел.

    В Грайворонском округе атакам подверглись предприятия, инфраструктурные объекты и частные дома в селах Косилово, Санково и городе Грайворон. В Ракитянском округе повреждены автомобили, частный дом и коммерческий объект в районе села Киселево и поселке Ракитное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Донецке.

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