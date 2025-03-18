Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
ВСУ заминировали провизию местных жителей в Часовом Яре
Украинские военные минировали гуманитарную помощь жителей Часового Яра
Украинские военные в Часовом Яре заминировали запасы еды и воды, оставленные местными жителями в своих домах, чтобы впоследствии использовать их в качестве ловушек.
Украинские военные в Часовом Яре занимались минированием провизии, которую местные жители заготавливали у себя дома, сообщает ТАСС. Один из спасенных жителей города рассказал, что солдаты взламывали квартиры и оставляли растяжки на продуктах питания. Это стало очевидным, когда мужчина, возвращаясь домой за едой и водой, обнаружил, что его гуманитарная помощь заминирована.
Житель Часова Яра также отметил, что солдаты ВСУ замечали его частые вылазки за провизией из подвала, где он укрывался. Он пояснил, что регулярно выходил из убежища, чтобы пополнить запасы еды и воды, которые у него хранились в квартире. Однако, по его словам, в один из таких выходов он обнаружил, что еды у него больше нет, а солдаты оставили растяжку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины при отступлении из Новогродовки заминировали квартиры, что создало угрозу для мирных жителей; ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, что вызвало беспокойство местных властей; также ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами, что затруднило проведение операций в этом районе.