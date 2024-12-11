Марочко сообщил о минировании ВСУ серой зоны под Кременной минами AT2 из Германии

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно его информации, украинские боевики выпустили серию залпов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по лесному массиву в районе Серебрянского лесничества. Использованные боеприпасы были кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2, РИА «Новости».

Марочко также отметил, что ранее украинские боевики уже применяли подобные боеприпасы, однако в последнее время их использование было редким. По мнению эксперта, увеличенный расход боеприпасов и расширение площади минирования могут указывать на поступление новых поставок оружия из стран НАТО на Украину.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов.

Он также сообщал, что российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника.