Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.8 комментариев
ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами
Марочко сообщил о минировании ВСУ серой зоны под Кременной минами AT2 из Германии
ВСУ начали дистанционно минировать серую зону под Кременной, используя немецкие противотанковые мины AT2, что может указывать на новые поставки вооружения Украине из стран НАТО и увеличенный расход боеприпасов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Согласно его информации, украинские боевики выпустили серию залпов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по лесному массиву в районе Серебрянского лесничества. Использованные боеприпасы были кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2, РИА «Новости».
Марочко также отметил, что ранее украинские боевики уже применяли подобные боеприпасы, однако в последнее время их использование было редким. По мнению эксперта, увеличенный расход боеприпасов и расширение площади минирования могут указывать на поступление новых поставок оружия из стран НАТО на Украину.
Ранее Марочко сообщал, что российские войска контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов.
Он также сообщал, что российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника.