Марочко сообщил об улучшении тактического положения ВС России под Купянском

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, ослабление некоторых участков противника позволило российским силам занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай, передает РИА «Новости».

Марочко заявил, что украинскому командованию пришлось выделять дополнительные резервы на купянское направление, чтобы стабилизировать ситуацию. Эти резервы изначально предполагались для восполнения потерь на других участках.

Эксперт отметил, что в последние сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения.

До этого российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск.