Российские силы установили огневой контроль над участком трассы Двуречная – Купянск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.

Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.

Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, и заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.