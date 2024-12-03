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ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
Российские силы установили огневой контроль над участком трассы Двуречная – Купянск
Российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над 2 км ключевой трассы Двуречная – Купянск, что подтолкнуло Украину перебросить дополнительные войска в этот регион.
Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.
Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.
Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, и заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.