  • Новость часаПротестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    3 декабря 2024, 08:19 • Новости дня

    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском

    Российские силы установили огневой контроль над участком трассы Двуречная – Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над 2 км ключевой трассы Двуречная – Купянск, что подтолкнуло Украину перебросить дополнительные войска в этот регион.

    Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.

    Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.

    Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, и заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

    2 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях, включая Купянское, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «У нас наступление ведут на нескольких направлениях: частично Купянское направление, сейчас уже развивается наступление и на Боровском направлении, это Изюмский район, и третий участок фронта – северная часть Волчанска и Липцы», – цитирует Ганчева ТАСС.

    Он отметил, что ВС России добились успеха на Купянском направлении, в частности, в районе Колесниковки и Кругляковки. Ведутся зачистки в районе Глушковки.

    Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области в районе населенного пункта Зеленый Гай активизировались боестолкновения.

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    2 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 беспилотника, 586 ЗРК, 19 590 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Между тем подполье сообщало об ударе по складу с ATACMS возле Черноморска.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    2 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ для обороны Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные бои в Торецке (Дзержинске) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о продолжающихся интенсивных боях в Торецке (Дзержинске). Украинские военные перебрасывают подкрепления в этот район, активизировали использование дронов. Пушилин отметил, что ВСУ также атакуют инфраструктурные объекты в Горловке.

    По его словам, российские вооруженные силы успешно продвигаются на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинские силы «засели» на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций.

    Ранее сообщалось, что ВСУ утратили контроль над ключевыми опорными пунктами в Торецке (Дзержинске).

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

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    3 декабря 2024, 06:51 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о переговорах с бойцом ВСУ в окопах под Петровкой

    Ансар Ильясов попытался убедить украинского военного сдаться в плен

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик Ансар Ильясов поделился подробностями о том, как уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен в окопах под Петровкой в ДНР, рискуя собственной жизнью.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, как уговаривал военного ВСУ сдаться во время зачистки украинских окопов. Операция проходила в ДНР, в лесополосе перед населенным пунктом Петровка, где противник занимал хорошо укрепленные позиции.

    По словам Ильясова, во время боя он вступил в переговоры с украинским военным, пытаясь убедить его сдаться. «Когда уже непосредственно запрыгнули в эту 'кишку', был у нас контакт с противником. Мы перекинулись гранатами, потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал», – рассказал штурмовик.

    Ильясов подчеркнул, что час пытался убедить противника сдаться, рискуя собственной жизнью, но тот отказался. Он также предложил бойцу ВСУ безопасно отойти с позиций, но это предложение также было отклонено. В результате штурмовику пришлось ликвидировать противника.

    Ранее российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье. Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней. Экипаж Ми-28 уничтожил технику и личный состав ВСУ в курсом приграничье.

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    2 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    Обучение в полках резерва для отправки на СВО прошли более 300 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В полках резерва прошли обучение более 300 тыс. военнослужащих для участия в специальной военной операции, особое внимание было уделено индивидуальной подготовке с учетом боевого опыта.

    Обучение в полках резерва прошли более 300 тыс. военнослужащих, готовящихся к участию в специальной военной операции. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев отметил в статье для газеты «Красная звезда», что подготовка бойцов строилась с учетом опыта спецоперации, сообщает ТАСС.

    В рамках подготовки были сформированы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке военнослужащих, включая огневую, тактическую, инженерную подготовку, тактическую медицину и специальную подготовку в зависимости от военно-учетной специальности.

    Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями. Военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, таких как боевые двойки, тройки и пятерки. Бувальцев подчеркнул, что организация и проведение боевой подготовки базировались на тщательном изучении боевого опыта СВО и внедрении полученных знаний в процесс обучения.

    Созданная система подготовки, по словам Бувальцева, продемонстрировала свою эффективность, обеспечивая качественную подготовку военнослужащих для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в филиале центра «Воин» в Луганске курсы прошли 500 молодых людей, а белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино.

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    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставляют искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    3 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней

    Экипаж танка Т-72Б3 поддержал наступление на красноармейском направлении, несмотря на серьезную поломку

    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней
    @ Andrey Titov/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж танка Т-72Б3, несмотря на поврежденную башню, успешно прикрыл огнем БМП с штурмовиками при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

    Экипаж танка Т-72Б3 из группировки «Центр» сумел прорвать оборону противника и прикрыть огнем штурмовые подразделения, несмотря на повреждения, полученные в бою, передает РИА «Новости». Танк был атакован вражескими FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, в результате чего был поврежден поворотный механизм башни.

    Для выполнения боевой задачи экипаж танка принял решение продолжить операцию. Командир машины координировал действия экипажа, помогая наводчику-оператору направлять огонь на огневые точки противника.

    «Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», – отметил младший лейтенант Григорий Крышталь.

    По словам командования, усилия танкистов позволили уничтожить укрепленные пулеметные позиции, огневые точки, а также живую силу противника. Экипаж своими действиями сковал противника в маневре, не позволив ему вести ответный огонь и обеспечив успешное наступление штурмовых подразделений.

    До этого российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье.

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    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    2 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Рядовой Калашников помог уничтожить диверсантов ВСУ

    Минобороны рассказало о подвиге рядового Калашникова в борьбе с диверсантами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны рассказало о героических действиях рядового Сергея Калашникова, который с помощью беспилотника обнаружил группу диверсантов ВСУ и передал координаты для минометного удара.

    Минобороны сообщило о героическом поступке рядового Сергея Калашникова, члена отряда «Барс-16». Как передает ТАСС, Калашников, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. В прилегающем лесном массиве он заметил группу украинских диверсантов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, которые двигались в сторону позиций отряда.

    Оценив ситуацию, Калашников передал координаты расположения противника командованию, после чего по диверсантам был нанесен минометный удар. Рядовой продолжил наблюдение и заметил, что некоторые боевики укрылись в овраге. Скорректировав огонь, Калашников помог ликвидировать оставшихся в живых диверсантов повторным залпом. «Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы», – заявило Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве отметили подвиг рядового Тимура Михайлова, который доставлял боеприпасы в район, находящийся у линии боевого соприкосновения. Его автомобиль подвергся атаке FPV-дронов украинских сил. Благодаря быстрой реакции и умелому маневрированию, Михайлов избежал повреждения транспорта и своевременно доставил боеприпасы, что позволило усилить натиск на оборонительные рубежи противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий три недели оборонял опорный пункт в одиночку, несмотря на постоянные атаки противника и нехватку боеприпасов; сообщалось, что штурмовик 150-й дивизии прикрыл своих раненых товарищей в бою за Георгиевку, проявив героизм и стойкость под обстрелом.

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    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    3 декабря 2024, 00:07 • Новости дня
    МИД: Более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

    Более четверти всех ударов ВСУ по гражданским объектам в прифронтовой зоне направлены на Херсонскую область

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю в Херсонской области резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

    Как отмечается в документе, на минувшей неделе резко увеличилось число нападений на гражданские объекты в Херсонской области, передает ТАСС.

    В частности, были зафиксированы атаки ВСУ на гражданские объекты в Новой Каховке. Артиллерийский удар был нанесен по гражданскому автобусу в разгар дня, что привело к жертвам: погибли пять человек, а еще 23, включая двоих детей, получили ранения.

    Также был атакован центральный рынок Новой Каховки, где пострадал еще один мирный житель. В целом, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 55 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Десять человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, говорится в докладе Мирошника.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибли три человека.


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    2 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    БПЛА уничтожили автомобили с ВСУ на пути в Курскую область

    Дроны-камикадзе уничтожили транспорт ВСУ, направлявшийся в Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области ударами беспилотников уничтожены автомобили с военными ВСУ, ехавшие под видом гражданских в сторону Курской области.

    Удары беспилотных летательных аппаратов в Сумской области поразили автомобили, на которых представители Вооруженных сил Украины передвигались в сторону Курской области, сообщает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, под видом гражданских военные ВСУ использовали легковой автомобиль и карету скорой помощи, чтобы скрыться от наблюдения. Оба транспортных средства с находящимся в них личным составом были уничтожены.

    Лебедев уточнил, что группа украинских военных численностью 12 человек направлялась по трассе Н-07 от села Стецковка в сторону российской границы. Беспилотные аппараты-камикадзе настигли их в районе села Писаревка.

    Сергей Лебедев также сообщил о боевом расчете ВСУ, обнаруженном в лесу рядом с заброшенным селом Марченки в Сумской области. Этот расчет, по его словам, обстреливал Курскую область из артиллерии. В ответ на это по позиции украинских военных было выпущено несколько десятков снарядов, однако результаты атак неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области подпольщики сообщили о прилете с детонацией, а также нанесли удар по складу с ATACMS у Черноморска, в то время как в трех областях Украины сообщили об ударах по объектам ВСУ.

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    3 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Пентагон сообщил о помощи Украине в 62 млрд долларов при Байдене

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена превысила 62 млрд долларов, из которых 61,4 млрд были выделены после начала российской спецоперации, говорится в сообщении Пентагона.

    Как отметили американские военные, США предоставили Украине более 62 млрд долларов помощи с начала администрации президента Джо Байдена. В официальном сообщении ведомства говорится: «Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, объем американской военной помощи достиг 61,4 млрд долларов. Это подчеркивает стратегическую поддержку, оказываемую США киевским властям в условиях продолжающегося конфликта.

    В сообщении отмечается, что такая значительная финансовая помощь направлена на укрепление безопасности Украины и поддержку ее оборонного потенциала. Эти средства включают поставки вооружений, тренировочные программы и другие формы военной поддержки.

    Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов. В состав пакета войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    2 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Пушилин: ВС России не дали ВСУ закрепиться в ДНР

    Пушилин заявил о сохранении инициативы ВС РФ в ДНР и предотвращении закрепления ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях, при этом на Краснолиманском направлении силы РФ уверенно продвигаются вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские военные продолжают удерживать инициативу на поле боя в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) по закреплению в регионе не успешны. Он подчеркнул, что российские войска не дают противнику закрепиться на новых позициях, особенно в таких районах, как Курахово, Великая Новоселка и Красноармейское направление.

    На Краснолиманском направлении, расположенном на севере региона, российские силы также уверенно продвигаются вперед. Пушилин отметил, что успехи российской армии вынуждают ВСУ задействовать резервы. Украинские войска стараются удерживать подготовленные укрепленные позиции, но сталкиваются с регулярными потерями как в живой силе, так и в технике.

    В результате таких действий ВС РФ регулярно освобождают населенные пункты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, а разведчики группировки «Запад» сбили мини-версию украинского тяжелого дрона «Баба-Яга».

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Франция получила от Африки очередную пощечину

    Французских военных выгоняют сразу из двух африканских стран, которые когда-то были колониями Франции. Чад и Сенегал публично заявляют, что независимость этих государств несовместима с присутствием иностранных военных. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало подобного. Что же произошло и при чем тут Россия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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