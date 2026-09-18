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Дрон заблокировал людей в здании избиркома в ЛНР
Памфилова сообщила о блокировке избиркома в Белокуракине из-за БПЛА
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала об угрозе атаки дрона на территориальную комиссию в луганском поселке Белокуракино.
По словам Памфиловой, БПЛА был замечен всего в 150 метрах от здания, из-за возникшей опасности сотрудники и посетители оказались заблокированы внутри помещений, передает ТАСС.
«В Луганской народной республике в Белокуракине БПЛА кружит в 150 метрах от здания, пока люди в зданиях, в коридорах, покинуть здание не могут, кружат вот эти БПЛА, кружат над ними, а там расположена территориальная комиссия. Это сегодняшние будни», – заявила глава Центризбиркома во время брифинга.
В Сочи из-за угрозы атаки беспилотников приостановили работу избирательных участков.
Неделей ранее дрон ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.
Весной в результате налета БПЛА разрушилось помещение избиркома в Марковском районе ЛНР.