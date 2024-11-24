Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке
Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.
Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.
Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.
Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.