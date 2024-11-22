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    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    В Британии усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    В детсадах Владивостока запретили на Новый год костюмы иностранных супергероев
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник» по Днепропетровску
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 07:42 • Новости дня

    Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российская огнеметная группа группировки «Запад» уничтожила взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ у Купянска, использовав комплекс ТОС-1А «Солнцепек».

    Командир группы с позывным «Кадет» рассказал, что огнеметная группа российской группировки войск «Запад» уничтожила взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта с использованием тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», передает РИА «Новости».

    По его словам, был уничтожен взводный опорный пункт и до 20 военнослужащих ВСУ, что позволило российской пехоте продвинуться дальше на позиции противника. Операция проводилась совместно с отделением огневого прикрытия на бронетранспортере БТР-82А.

    Командир добавил, что наведение огнеметной машины на цель и последующая атака были выполнены быстро и качественно. После поражения цели группа оперативно покинула огневую позицию, обеспечив безопасность своих войск.

    Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.

    21 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску

    Reuters: По Днепропетровску нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой

    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    По украинскому Днепропетровску нанесен групповой ракетный удар, включая применение межконтинентальной баллистической ракеты МБР, передает Reuters и Financial Times со ссылкой на ПВО Украины.

    Против ВСУ впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает Financial Times. Украинские силы ПВО заявили, что ракета, не оснащенная ядерной боеголовкой, была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами  по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Использование межконтинентальной баллистической ракеты произошло после того, как Украина запустила произведенные в США ракеты дальнего действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadows по российской территории.

    На этой неделе Россия изменила свою ядерную доктрину, снизив порог для первого использования ядерного оружия, что свидетельствует о возможной эскалации напряженности.

    По данным Reuters, американские и британские союзники Украины должны были быть предупреждены о запуске, чтобы предотвратить срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о применении западных ракет Storm Shadow по цели в Курской области новой эскалацией и безответственной позицией.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»

    Пентагон подтвердил получение от России предупреждения об испытании «Орешника» на Украине «незадолго до запуска»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия «незадолго до запуска» действительно предупредила США о намерении провести запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она пояснила, что предупреждение пришло «по каналам снижения ядерной опасности».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

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    21 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    США заявили, что знали о готовящемся запуске Россией ракеты по Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о помощи США Киеву в подготовке к российскому удару баллистической ракетой

    Tекст: Антон Антонов

    США знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины, Вашингтон провел консультации с Украиной и союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, консультации с Киевом и союзниками США проводили, «чтобы помочь им подготовиться». Она заявила, что США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины», передает ТАСС.

    В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила: «Мы действительно проинформировали Украину, наших партнеров и союзников о возможности, что это оружие может быть использовано».

    США заявили, что обеспокоены этой ситуацией. Тем не менее, удар не изменит политику США в отношении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», – сказала Жан-Пьер,

    По ее словам, США объявили о новом пакете помощи для Украины и намерены ускорять доставку, чтобы украинцы получали все необходимое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса на Украине в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник». Политолог Федор Лукьянов заявил, что Украина, вероятно, служит испытательным полигоном, а потенциальной целью являются страны, стоящие за ней.

    На днях Госдепартамент США заявил, что американское посольство получило данные о потенциальной масштабной атаке на Украине. Посольство США в Киеве было временно закрыто после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

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    21 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища

    Российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил, что подтверждает заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    По его словам, российские войска успешно зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских военных, сообщает ТАСС. Кимаковский отметил, что группировка «Центр» достигла значительных успехов на Покровском и Кураховском направлениях.

    По словам Кимаковского, российские силы ведут активные боевые действия между реками Соленая и Волчья, оказывая давление на противника в направлении Красноармейска и на северном берегу водохранилища, который теперь полностью защищен. Он подчеркнул, что единственный путь отступления для украинских военных из города находится под контролем российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы водрузили флаг в центре Курахово в ДНР, а также выбили вооруженные силы Украины более чем с половины их позиций в этом населенном пункте.

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    21 ноября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bloomberg: ВСУ решают дефицит солдат с помощью наемников НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, сообщает Bloomberg.

    Основной проблемой Украины остается нехватка солдат на фронте, ВСУ сталкиваются с трудностями комплектования личного состава, пишет Bloomberg.

    Агентство отмечает, что ключом к восполнению этого пробела является использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

    Боец с позывным «Авиатор» рассказал, что ему понравилась организация, тактика и руководство бригады, которую организовал один из богатейших людей страны. Он сейчас является частью подразделения, которое использует дроны для уничтожения целей, закладки взрывчатки или доставки предметов пехоте.

    Ранее командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

    До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на Херсонском направлении.

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    21 ноября 2024, 09:35 • Новости дня
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово

    ВСУ были выбиты более чем с половины позиций в Курахово ДНР

    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска утратили контроль над более чем половиной позиций в Курахово ДНР, при этом ВСУ пытаются перебрасывать резервы на западную окраину города, но существенная часть подкреплений не достигает цели.

    Украинские войска потеряли контроль более чем над половиной позиций в городе Курахово на территории ДНР, передает ТАСС.

    Силовые структуры сообщили, что позиции противника были зачищены.

    Согласно данным объективного контроля, ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления на западную окраину города. Как отметили в силовых структурах, резервы подходят маленькими группами, но значительная их часть не добирается до места назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в ходе спецоперации на Украине заняли элеватор в Курахово. ВЗГЛЯД также сообщал, что российские войска применили под Курахово тактику «волчьей охоты».

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    21 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    СБУ арестовала несколько семей по подозрению в симпатиях к России

    СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины задержала в Херсоне и других городах подростков и целые семьи, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Херсонской области украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), предпринимают действия по задержанию подростков и целых семей в связи с подозрениями в сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС. Брыков выразил обеспокоенность арестами, которые производятся даже в отношении подростков возрастом от 14 до 16 лет.

    По его словам, аресты происходят не только в Херсоне, но и в других городах, таких как Одесса, Николаев и Харьков. Задержания часто связаны с передачей фотографий или информации, однако Брыков сомневается в том, что у задержанных действительно могли быть такие действия на практике. Он утверждает, что многие из задержанных могут просто не иметь никакого отношения к таким обвинениям.

    Брыков также отметил, что противостояние с киевским режимом распространяется на все возрастные группы в регионе, и выразил беспокойство судьбой задержанных. Он подчеркнул, что неясно, смогут ли задержанные выжить или быть обменяны и освобождены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области за шпионаж в пользу военной разведки Украины, так как он передавал данные о российских войсках.

    Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины покрывало работу спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров, используя адвокатов для подписания протоколов без давления. Дубинский также сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

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    21 ноября 2024, 12:53 • Новости дня
    Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами противовоздушной обороны были сбиты две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 467 беспилотников, 586 ЗРК, 19 420 танков и других бронемашин, 1490 боевых машин РСЗО, 18 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 573 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал применение Storm Shadow эскалацией. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара вглубь российской территории.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    21 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Дальнее в ДНР
    Российские войска освободили Дальнее в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ около Червоного, Северска, Веролюбовки, Дачного и Курахово ДНР. Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, британская 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре американских 105 мм орудия М119. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 2-й, 14-й бригад нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты, 68-й пехотной, 100-й механизированной, 241-й бригады теробороны, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Гродовки, Сухого Яра, Даченского, Ульяновки, Димитрова и Правдовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Были отражены 11 контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты, 68-й егерской бригад ВСУ, 117-й, 151-й механизированных, а также и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили более 385 военнослужащих, две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, бронемашина, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира», перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины и 116-й бригады теробороны у Лебедевки и Казачьей Лопани Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин и 122 мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны рядом с Купянском, Загрызово, Глушковкой Харьковской области и Красным Лиманом в ДНР. Были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны.

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две машины пехоты, бронемашину, американскую 155 мм гаубицу М198, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артустановки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне стало известно, что российские войска освободили Ильинку в ДНР. Днем ранее российские войска освободили Новоселидовку в ДНР, а до этого Новоалексеевку в ДНР.

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