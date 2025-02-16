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В Горловке создали спецгруппы для уничтожения дронов ВСУ
В Горловке создали спецгруппы для уничтожения беспилотников ВСУ
В Горловке созданы мобильные группы для уничтожения дронов ВСУ, которыми уже сбиты два беспилотника в густонаселенных районах города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Горловке сформированы мобильные группы для уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые регулярно атакуют мирное население, сообщает ТАСС. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, 15 февраля эти группы уже уничтожили два дрона, которые были направлены в густонаселенные районы города.
По словам Пушилина, решение о создании мобильных групп было принято оперативным штабом ДНР. В их состав вошли сотрудники регионального министерства внутренних дел и управления ФСБ.
Глава региона также подчеркнул, что руководство МВД по ДНР планирует рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников, проявивших себя в борьбе с беспилотниками. Пушилин напомнил, что атаки украинских дронов ранее приводили к гибели мирных жителей, уничтожению транспорта, в том числе и общественного, а также разрушению инфраструктуры Горловки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали автобус в Никитовском районе Горловки с помощью беспилотника. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что мирная жительница Горловки пострадала от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ у Горловки.