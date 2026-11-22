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Силы ПВО за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над регионами России
За ночь над регионами России и морями уничтожили 170 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 170 украинских дронов над восемью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на российские регионы, сообщает Минобороны.
Всего за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 170 дронов противника. Вражеские аппараты были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, часть украинских беспилотников была ликвидирована дежурными средствами ПВО при попытке пролета над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы ПВО перехватили 1336 украинских беспилотников.
Системы противовоздушной обороны сбили более 70 направлявшихся в сторону Москвы дронов.
Также Минобороны сообщило об уничтожении 709 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 14 регионов.