19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.7 комментариев
Уничтожены позиции украинских пограничников в Черниговской области
Артиллерия уничтожила позиции пограничников Украины в Черниговской области
Российская артиллерия уничтожила позиции 105-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины в Черниговской области, сообщил источник в российских силовых структурах.
Удар был нанесен в районе населенного пункта Гута Студенецкая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские пограничники понесли потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группировкой российских войск «Север» был уничтожен пункт временной дислокации роты спецразведки 121-го отдельного разведбатальона ВСУ в Черниговской области.
В субботу российские военные уничтожили большинство продовольственных складов Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области.
Ранее подразделение беспилотных систем ВСУ «Химера» из состава 105-го погранотряда также понесло потери в Черниговской области.