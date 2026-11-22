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В Черниговской области уничтожена база готовивших диверсии разведчиков ВСУ
Российские военные уничтожили базу разведки ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации спецразведки украинского батальона в Черниговской области, ликвидировав десять бойцов Вооруженных сил Украины.
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости».
«В районе села Маховики Черниговской области точным ударом уничтожен ПВД роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Подразделение планировало диверсионные действия в тылу российских подразделений», – сообщили в российских силовых структурах.
В результате атаки ликвидированы десять украинских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группировка российских войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации роты спецразведки ВСУ в Черниговской области.
В четверг украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Чернигове на фоне воздушной тревоги.
Ранее российские силовые структуры заявили об уничтожении пункта дислокации подразделения Сил специальных операций Украины в Харьковской области.