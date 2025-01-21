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Российские военные уничтожили БПЛА ВСУ у Горловки
Военные РФ сбили разведывательный дрон ВСУ «Вектор» на высоте 2 км у Горловки
Российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины, который осуществлял воздушную разведку в небе над Горловкой.
Российские военнослужащие уничтожили крупногабаритный разведывательный беспилотник вооруженных сил Украины «Вектор» в небе у Горловки, сообщает ТАСС. Беспилотник был сбит на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря на западной окраине Горловки в Донецкой народной республике.
Сотрудник Министерства обороны РФ сообщил, что операцию провел расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1-2» 52-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 3-го армейского корпуса. Дрон «Вектор» занимался воздушной разведкой в районе Горловки.
По данным российского военного ведомства, успешное уничтожение беспилотника лишило украинские силы возможности наблюдать за территорией и корректировать артиллерийские удары по Горловке и ее окрестностям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела вооруженных сил Украины в Горловке пострадала новая больница. Также сообщалось, что Главное управление разведки Украины обещало российскому офицеру выезд в Европу в обмен на его отход из Горловки. Отмечалось, что для обстрела Горловки вооруженные силы Украины использовали снаряды НАТО.