ФСБ: ГУР Украины обещало российскому офицеру за отход из Горловки выезд в Европу

ФСБ: Украинская разведка предлагала российскому офицеру за отход из Горловки выезд в любую страну Европы

Tекст: Вера Басилая

ФСБ опубликовала аудиозаписи переговоров между сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и российским военным, которые произошли осенью 2023 года, передает ТАСС.

На записях представитель ГУР МОУ предлагал офицеру ВС России 1 млн долларов за отход российских подразделений с позиций под Горловкой в ДНР.

В ходе переговоров представитель ГУР МОУ обещал обеспечить безопасный выезд военного и его семьи из России, предлагая маршрут через Грузию в Кишинев, откуда они вылетели бы в ту страну, «которую сами выберут».

«Если в Европу – отсюда мы вам сделаем документы и все, проблем вообще никаких», – заявил «вербовщик».

Представитель ГУР МОУ гарантировал, что деньги будут переданы семье как в Кишиневе, так и в любой другой точке, включая возможность получения в биткойнах.

Ранее ФСБ и Минобороны обнародовали детали операции, в ходе которой представители украинской военной разведки пытались уговорить российских военных оставить позиции под Горловкой за 1 млн долларов.

В качестве аванса было получено от Главного управления разведки Украины100 тыс. долларов. Оперативные мероприятия вскрыли районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины.

В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, что привело к серьезным потерям среди противника.

Полученные деньги были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.