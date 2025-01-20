Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.4 комментария
Новая больница в Горловке пострадала от обстрела ВСУ
Обстрел ВСУ повредил новую больницу в Горловке
В результате обстрела Горловки украинской армией пострадала больница №2, повреждены окна и другие элементы здания, восемь человек получили ранения средней степени тяжести.
Городская больница №2 в Горловке получила повреждения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один из снарядов взорвался в пятидесяти метрах от здания больницы, повредив остекление 28 оконных проемов, входную группу хирургического корпуса и вентиляционный короб в рентген-кабинете.
Помимо разрушений в больнице, в результате обстрела пострадали восемь человек. По информации регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся необходимые обследования.
Ранее украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.