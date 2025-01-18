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ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли ДНР более 10 раз с использованием кассетных боеприпасов
Украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.
Украинские войска в течение суток осуществили более 10 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, включая кассетные боеприпасы.
В своем телеграм-канале Пушилин заявил: «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, в том числе кассетного типа».
В ходе обстрелов в Никитовском районе Горловки пострадали три мирных жителя. Мужчины 1990, 1980 и 1949 годов рождения получили ранения. Также было зафиксировано повреждение трех жилых домов, котельной, линии электропередачи и газопровода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, об этом сообщило Министерство обороны России. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, однако обошлось без пострадавших.