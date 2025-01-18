В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, обошлось без пострадавших.

Tекст: Евгения Караваева

В Белгородском районе произошла серия атак дронов ВСУ, сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Никольское из-за детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома. Несмотря на значительные разрушения, пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

В Шебекинском округе зафиксированы удары беспилотников, но, по предварительным данным, обошлось без жертв. В селе Муром дрон повредил жилой дом, выбив остекление. У соседей пострадали забор и крыша гаража. В Новой Таволжанке атака дрона испортила кровлю и окно частного дома, а также легковой автомобиль.

Ситуация в других селах области также остается напряженной. В Белгородском районе села Красный Хутор, Новая Деревня, Черемошное и Щетиновка подверглись обстрелам и атакам беспилотников. В Новой Деревне поврежден микроавтобус, а в Черемошном – частный дом и автомобиль. Обстрелы также зафиксированы в Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском районах.

В Прохоровском районе система ПВО сбила три беспилотника. Город Шебекино также подвергся обстрелу, но пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий, уточняя последствия атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за сутки ранены пять мирных жителей. Подавлены пять беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.