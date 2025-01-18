  • Новость часаРЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе
    Эксперт объяснил признание «Молдовагазом» долга перед Газпромом
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    12 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    15 комментариев
    18 января 2025, 03:01 • Новости дня

    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

    Коментарии (47)
    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

    Коментарии (4)
    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

    Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    @ REUTERS/Radu Sigheti

    Tекст: Анастасия Куликова

    Размещение Лондоном баз на территории Украины вряд ли будет возможно в период СВО. Если предположить, что Британия приступит к реализации плана по окончании конфликта, то речь может пойти о притязаниях англичан на Одессу и Николаев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Британия не исключила размещения военных баз на Украине.

    «Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

    Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

    «Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

    Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    «Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

    Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

    В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

    Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

    В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

    Коментарии (8)
    17 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Подполье: По румынским наемникам в Одесской области нанесен удар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар пришелся по военной технике и наемникам, техника и наемники переправлялись через паром на границе с Румынией, пояснил Лебедев РИА «Новости».

    «По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», – уточнил он.

    Представитель подполья добавил, что удар был зафиксирован именно по переправлявшейся технике и румынским наемникам. После удара со стороны Румынии в направлении зоны происшествия вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

    В четверг Лебедев сообщал, что в ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому.

    Коментарии (4)
    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

    Коментарии (12)
    17 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоено звание Героя Украины

    Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою с якутским штурмовиком солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева, пишут украинские СМИ.

    Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, пишет издание «Страна». Старший солдат погиб в ходе рукопашного боя с ножом против Григорьева.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР.

    Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (17)
    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

    Коментарии (13)
    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

    Коментарии (4)
    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева

    Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море

    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.

    «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.

    Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.

    Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.

    В Госдуме России обвинили Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина подписалась под статусом британской колонии.

    Коментарии (16)
    17 января 2025, 15:19 • Новости дня
    ПВО ВСУ попросили Зеленского отменить перевод в пехоту

    Подразделения ПВО ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой отменить перевод в пехоту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие одного из подразделений ПВО ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ о переводе специалистов зенитной установки ЗУ-23-2 и других комплексов в пехотные части, опасаясь снижения боеспособности.

    Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС. Они просят отменить приказ о переводе их в пехотные части. В обращении военнослужащие подчеркивают, что их перевод из ПВО в пехоту негативно скажется на эффективности работы подразделения.

    В своем видео военнослужащие отмечают, что их специальные навыки и обучение связаны с управлением зенитными установками ЗУ-23-2, «Браунинг» и переносными зенитными ракетными комплексами. Они подчеркивают, что передислокация специалистов, обладающих такими узкопрофильными навыками, в сухопутные войска, может лишить ПВО значительного потенциала и снизить боеспособность на линии фронта.

    Авторы обращения также добавили, что они входят в состав мобильных огневых групп ПВО и выполняют соответствующие боевые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт, а также перевели квалифицированных военных специалистов и медиков в штурмовики в ответ на усиление наступления российских войск из-за опасений обрушения фронта.

    Коментарии (6)
    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    Коментарии (5)
    17 января 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года, пишет Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    ЕС в этом году увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного уровня, пишет Politico, передает ТАСС. По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что значительно больше по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

    Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отметил, что рост закупок происходит в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов. «Большая часть этих объемов – это долгосрочные контракты», – пояснил он, подчеркнув, что ЕС не увеличивает покупку дополнительных спотовых грузов.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Коментарии (6)
    Главное
    Российские войска подняли флаг во Времевке ДНР
    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
    В США спрогнозировали рост госдолга в 2035 году до 52 трлн долларов
    Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию
    В Волгоградской области чиновник получил срок за некачественный ремонт дороги
    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии
    Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram после допроса во Франции

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджанский суд полностью вычеркивает Карабах из истории

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............