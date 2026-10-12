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Минобороны раскрыло стратегическое значение освобождения Никольского
ВС России после освобождения Никольского взяли под контроль район обороны ВСУ
Подразделения группировки «Восток» зачистили более 200 строений и взяли под контроль крупный район обороны Вооруженных сил Украины площадью около 13 кв. километров после освобождения запорожского Никольского, сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны заявили, что российские подразделения взяли под контроль район обороны украинских войск площадью около 13 кв. километров и зачистили свыше 200 строений, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в ходе боев в районе населенного пункта было уничтожено до роты противника, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 29 наземных роботизированных комплексов и 48 гексакоптеров типа R-18.
Освобождение Никольского позволило российским военным расширить зону контроля в Запорожской области и нарушить устойчивость обороны украинских войск на этом направлении. Этот рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» на запад, добавили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.
Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.
Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.