ВС России после освобождения Никольского взяли под контроль район обороны ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В Минобороны заявили, что российские подразделения взяли под контроль район обороны украинских войск площадью около 13 кв. километров и зачистили свыше 200 строений, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что в ходе боев в районе населенного пункта было уничтожено до роты противника, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 29 наземных роботизированных комплексов и 48 гексакоптеров типа R-18.

Освобождение Никольского позволило российским военным расширить зону контроля в Запорожской области и нарушить устойчивость обороны украинских войск на этом направлении. Этот рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» на запад, добавили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.