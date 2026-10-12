  • Новость часаВ Сеуле и Токио заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядых
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 06:36 • Новости дня

    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом

    ВСУ начали вешать мины и тротил на пленных из России для диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали использовать пленных российских военнослужащих для диверсий, навешивая на них мины и рюкзаки с тротилом, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров.

    «Впервые мы зафиксировали такой случай в конце лета. На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзников», – приводит его слова ТАСС.

    Кемеров уточнил, что подобные случаи зафиксированы на территории Днепропетровской области. По его словам, одной из основных задач таких операций является получение разведданных, после чего происходит фактическое выявление и уничтожение российских позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли сдаться в плен отступлению. До этого боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.

    В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.

    Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.

    В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.

    В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина оказалась не готова к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань», заявил сооснователь украинской компании по производству беспилотников «Генерал Черешня» Станислав Гришин.

    «Мы должны признать, что эти «реактивные»… («Герани») застали нас врасплох», – сказал Гришин в интервью британской газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    Производитель отметил, что главной проблемой для Киева стала нехватка малых реактивных двигателей, необходимых для создания дронов-перехватчиков. Ни Украина, ни страны Европы не смогли создать промышленные мощности для их массового производства.

    Гришин оценил время, необходимое Киеву для налаживания выпуска достаточного количества перехватчиков, в три-четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова.

    В пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

    В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    В Алешкинскую больницу доставили гуманитарный груз после разминирования дороги

    Алешинская больница получила гуманитарный груз после разминирования дороги

    Tекст: Вера Басилая

    В Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области был доставлен гуманитарный груз с продуктами и лекарствами благодаря разминированию одной из дорог, сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Гуманитарный груз был доставлен в Алешкинскую больницу благодаря разминированию одной дороги около двух недель назад, передает ТАСС.

    «Около двух недель назад совместно с Вооруженными силами Российской Федерации удалось разминировать одну из дорог и доставить гуманитарный груз с продуктами и лекарствами в Алешкинскую центральную районную больницу», – сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Она отметила, что местные жители получили возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами.

    В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил надежду, что Мелания Трамп обратит внимание на гуманитарную катастрофу в Алешках.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.

    В среду ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

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    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    11 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    В Харьковской области вскрыли деятельность украинской ДРГ

    ВС России уничтожили двух спецназовцев ССО Украины в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области раскрыта деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины была вскрыта в ходе продвижения российских войск на Харьковском направлении, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства, в результате боестолкновения были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные члены группы скрылись, бросив тела убитых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва Вооруженных сил Украины из окружения на Харьковском направлении.

    В среду российские бойцы предотвратили атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    В апреле российский спецназ поразил пункт управления беспилотниками ВСУ, который препятствовал ротации войск.

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    11 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области, сжимая кольцо окружения, сообщило Министерство обороны.

    Российские военнослужащие группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца окружения установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Север» не позволили украинским войскам прорвать окружение на Харьковском направлении.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла.

    В четверг Минобороны объяснило важность освобождения Аннополья в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    В Совфеде предупредили об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе

    Сенатор Волошин предупредил об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о планах украинских вооруженных сил применить химическое оружие в Донбассе ради создания «выжженной земли».

    «Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Краматорска и Славянска, которые все ближе к освобождению нашими вооруженными силами», – заявил Волошин.

    По его словам, украинское командование собирается оставить после себя выжженную землю, не считаясь с жизнями людей, передает ТАСС.

    Использование токсичных веществ в ходе конфликта угрожает в первую очередь мирным жителям, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно предотвратить возможную трагедию и руководствоваться фактами, а не политической конъюнктурой.

    Ранее постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил о систематическом применении украинскими военными токсичных химикатов.

    Тарабарин сообщил о найденных лабораториях с химическими веществами на Украине.

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Военнослужащий группировки «Восток» сбил дрон ВСУ ударом автомата

    Tекст: Вера Басилая

    Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Армалит сбил украинский FPV-дрон ударом автомата в Запорожской области.

    Российский боец с позывным Армалит смог уничтожить украинский FPV-дрон, ударив по нему своим оружием в районе Самойловки Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Он размахнулся и сбил его этим самым автоматом», – рассказал сослуживец бойца, стрелок группировки войск «Восток» с позывным Сидой.

    В понедельник Минобороны заявило об освобождении Самойловки. Населенный пункт был взят под контроль штурмовыми подразделениями 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский боец пережил пять ударов украинских дронов.

    В мае боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон.

    До этого штурмовик отбил летящий аппарат прикладом автомата.

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    11 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    На Украине решили ужесточить правила отсрочки для родственников инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офис военного омбудсмена разработал законопроект, ограничивающий действующие основания для получения отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью, сообщила бывший уполномоченный по правам человека в стране Людмила Денисова.

    На Украине подготовили законопроект, который сужает основания для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы. «Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», – заявила бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передает РИА «Новости».

    По словам экс-омбудсмена, для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью планируется установить дополнительные условия. Если в семье присутствуют оба родителя и воспитывается один ребенок-инвалид, право на отсрочку может быть потеряно. Кроме того, предлагается ввести ограничения на отсрочку для родителей детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности.

    Супругам людей с инвалидностью I и II групп отсрочку планируют предоставлять исключительно при условии постоянного ухода за ними. Документ также ужесточает требования к гражданам, ухаживающим за тяжелобольными родственниками, и исключает некоторые категории из числа имеющих право на освобождение от службы. Для опекунов недееспособных лиц планируют добавить условие отсутствия других попечителей.

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    11 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Большая часть Киева осталась без водоснабжения из-за повреждения электросетей

    «Страна.ua»: Почти весь Киев остался без водоснабжения

    Tекст: Катерина Туманова

    Без воды осталась большая часть Киева, о чем сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua», отметив, что точных данных о восстановлении водоснабжения нет.

    «Почти 70% Киева остались без воды, сообщают столичные паблики. В некоторых районах водоснабжения нет с самого утра, в других – с обеда. Причина – повреждение важной линии электропередачи в результате российского удара», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского паблика.

    «Страна.ua» уточнила, что данных о том, когда восстановят подачу воды, нет. Там добавили, что власти отсутствие воды в таких масштабах не подтверждали.

    При этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщал о проблемах с электросетями.

    По его данным, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории неподалеку от АЗС, возгорания не было.

    «Повреждена высоковольтная линия электропередач. Давление воды в системе на правом и левом берегах понижено. Аварийные бригады уже работают», – сообщал он.

    Также Кличко написал о том, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали в зеленой зоне недалеко от многоэтажки. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

    Вечером воскресенья официальный ресурс оповещения населения показывал  работу сирен воздушной тревоги в Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины. Причем в Киеве тревога объявлена в восьмой раз за день.

    Левый берег Киева 11 октября частично остался без света и воды после взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания», а 9 октября полный блэкаут произошел в Киеве трижды за вечер. В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.


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