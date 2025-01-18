Над Крымом уничтожены восемь беспилотников ВСУ

Системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников ВСУ за час над Крымом

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 20.00 до 21.00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. В официальном заявлении подчеркивается, что «все беспилотники были успешно уничтожены, не причинив ущерба на земле».

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, из которых два были сбиты над акваторией Черного моря, а один – на территории Республики Крым.

За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.