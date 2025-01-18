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    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе
    Эксперт объяснил признание «Молдовагазом» долга перед Газпромом
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    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня

    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Подполье: По румынским наемникам в Одесской области нанесен удар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар пришелся по военной технике и наемникам, техника и наемники переправлялись через паром на границе с Румынией, пояснил Лебедев РИА «Новости».

    «По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», – уточнил он.

    Представитель подполья добавил, что удар был зафиксирован именно по переправлявшейся технике и румынским наемникам. После удара со стороны Румынии в направлении зоны происшествия вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

    В четверг Лебедев сообщал, что в ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    17 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоено звание Героя Украины

    Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою с якутским штурмовиком солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева, пишут украинские СМИ.

    Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, пишет издание «Страна». Старший солдат погиб в ходе рукопашного боя с ножом против Григорьева.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР.

    Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева

    Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море

    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.

    «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.

    Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.

    Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.

    В Госдуме России обвинили Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина подписалась под статусом британской колонии.

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    17 января 2025, 15:19 • Новости дня
    ПВО ВСУ попросили Зеленского отменить перевод в пехоту

    Подразделения ПВО ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой отменить перевод в пехоту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие одного из подразделений ПВО ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ о переводе специалистов зенитной установки ЗУ-23-2 и других комплексов в пехотные части, опасаясь снижения боеспособности.

    Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС. Они просят отменить приказ о переводе их в пехотные части. В обращении военнослужащие подчеркивают, что их перевод из ПВО в пехоту негативно скажется на эффективности работы подразделения.

    В своем видео военнослужащие отмечают, что их специальные навыки и обучение связаны с управлением зенитными установками ЗУ-23-2, «Браунинг» и переносными зенитными ракетными комплексами. Они подчеркивают, что передислокация специалистов, обладающих такими узкопрофильными навыками, в сухопутные войска, может лишить ПВО значительного потенциала и снизить боеспособность на линии фронта.

    Авторы обращения также добавили, что они входят в состав мобильных огневых групп ПВО и выполняют соответствующие боевые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт, а также перевели квалифицированных военных специалистов и медиков в штурмовики в ответ на усиление наступления российских войск из-за опасений обрушения фронта.

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    17 января 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года, пишет Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    ЕС в этом году увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного уровня, пишет Politico, передает ТАСС. По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что значительно больше по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

    Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отметил, что рост закупок происходит в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов. «Большая часть этих объемов – это долгосрочные контракты», – пояснил он, подчеркнув, что ЕС не увеличивает покупку дополнительных спотовых грузов.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    17 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    @ Leigh Vogel/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил на канала MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

    Байден подтвердил, что в одном из разговоров с Путиным обещал не размещать ядерное оружие на Украине. Американский лидер также сказал, что Украина не станет членом НАТО, пока ее система не претерпит значительных изменений, передает РИА «Новости».

    На вопрос ведущего MSNBC о том, обсуждал ли он с Путиным недопустимость применения ядерного оружия, Байден ответил положительно, однако не сообщил точную дату этого разговора.

    Президент США также подчеркнул, что США не намерены возвращать ядерное оружие на Украину. Он отметил, что страна уже вывезла ядерное оружие с Украины и не планирует его возвращать.

    Байден добавил, что США продолжат помогать Украине развиваться, но предоставление ядерного оружия и вступление в НАТО для Украины не планируются.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил поправки в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия (ЯО). Теперь Москва, согласно документу, рассматривает агрессию неядерной страны при поддержке ядерной в качестве совместного нападения двух сторон.

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    17 января 2025, 12:34 • Новости дня
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово, сообщило российское Министерство обороны.

    ВС России продолжают наступление в Курской области, освободив 63,2% ранее оккупированной территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих действий подразделения группировки войск «Север» за первые две недели января освободили четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Особо отличились воинские части 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.

    ВСУ попытались контратаковать в направлении хутора Бердин, они хотели остановить наступление российских войск. Благодаря совместным действиям подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

    За январь потери ВСУ на Курском направлении составили более 5,6 тыс. военнослужащих и свыше 570 единиц техники, включая 40 танков и 213 БМП. За последние сутки потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Всего с начала боевых действий ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщал, что в Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак ВСУ.

    В прошлые сутки в этом регионе ВСУ потеряли свыше 210 человек.

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    18 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию

    Украина решила частично разместить инфраструктуру госреестров в Латвии и Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    После кибератаки на госреестры Украина намерена разместить их часть в странах ЕС, включая Латвию и Эстонию.

    Украина после недавней кибератаки на государственные реестры намерена разместить часть их инфраструктуры в странах Европейского союза. Об этом, пишет ТАСС, сообщила украинский министр юстиции Ольга Стефанишина. В частности, предполагается, что размещение будет осуществлено в Латвии и Эстонии.

    После атаки 19 декабря, как заявил Минюст Украины, единые и государственные реестры, а также сайты министерства и других связанных структур оказались недоступны. Частичное восстановление реестров, согласно заявлениям, должно было занять до двух недель, однако процесс до сих пор не завершен. В результате сбоя было отключено множество электронных сервисов, включая услуги ЗАГСов, регистрацию имущественных прав и другие важные операции.

    Кибератака вызвала значительные задержки в обработке данных и оказала существенное влияние на работу электронных сервисов, что вынудило украинские власти искать новые решения для обеспечения безопасности и устойчивости IT-инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предъявили обвинения шести гражданам России в организации кибератак против Украины и стран НАТО, на Западе остановилась работа многих банков, аэропортов и больниц из-за сбоя операционной системы Windows, вызванного некорректным обновлением от CrowdStrike, при этом Россия практически не подверглась влиянию этих технических неполадок, а польское агентство РАР опубликовало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков для отправки на Украину, но затем его аннулировало.

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