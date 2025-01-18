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ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь
Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь
Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.
Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.
Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.
Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.