Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.11 комментариев
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом
В течение часа дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника: два из них были сбиты над акваторией Черного моря, а один – на территории Республики Крым.
С 19.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подобные инциденты с беспилотниками в регионе не редкость. В последние месяцы частота их появления увеличилась.
За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.
В последние сутки ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА.