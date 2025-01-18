Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом

Tекст: Мария Иванова

С 19.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подобные инциденты с беспилотниками в регионе не редкость. В последние месяцы частота их появления увеличилась.

За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

В последние сутки ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА.