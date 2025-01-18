ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Также удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 83 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотников, 590 ЗРК, 20658 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в субботу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Петропавловку и Времовку.

Также ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч».