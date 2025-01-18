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ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотников, сообщили в Минобороны.
Также удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 83 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотников, 590 ЗРК, 20658 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в субботу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Петропавловку и Времовку.
Также ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч».