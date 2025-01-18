ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

Tекст: Мария Иванова

Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».