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ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.
Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».
Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.
Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».