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    Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    10 комментариев
    12 января 2025, 11:12 • Новости дня

    ВСУ обстреляли Горловку снарядами НАТО

    ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Горловке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку, использовав семь снарядов калибра 155 миллиметров, что было зафиксировано управлением администрации главы и правительства ДНР.

    Информация об этом появилась в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В сообщении отмечается, что обстрел начался после полуночи. В 6:30 утра по направлению населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район) были выпущены три снаряда. Далее обстрел продолжился в 10:15, когда в том же направлении было выпущено еще два снаряда, и в 10:30, когда было зафиксировано еще два выстрела из орудий «натовского» калибра, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в поселке шахты имени Н. А. Изотова под Горловкой, на Украине, в результате атаки беспилотника ВСУ погиб водитель автобуса.

    9 января украинские войска 25 раз за последние сутки атаковали ДНР, выпустив 75 снарядов, в результате чего поврежден один объект гражданской инфраструктуры. Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов 155 мм, среди которых три кассетных.

    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    11 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

    Tекст: Евгения Караваева

    Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер.

    Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

    После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

    По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

    Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.

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    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

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    11 января 2025, 19:59 • Новости дня
    На Украине собрались отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

    Tекст: Мария Иванова

    С 2027 года физика, биология и химия станут необязательными для старшеклассников на Украине, так как министерство образования страны планирует внедрить профильное обучение с тремя направлениями: языковым, общественно-гуманитарным и «физмат», пишут местные СМИ.

    Украинское министерство образования планирует отменить обязательное изучение некоторых предметов, включая физику, биологию и химию, для старшеклассников. Как сообщает издание «Страна.ua», изменения коснутся учащихся 10, 11 и 12 классов и будут внедрены с 2027 года. Помимо этих предметов, перестанут быть обязательными зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география, передает РИА «Новости».

    Изучение украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка, математики, физической культуры и предмета «Защита Украины» останется обязательным. Такая реформа направлена на введение системы профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбирать один из трех профилей: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

    Эта инициатива министерства, как подчеркивает «Страна.ua», позволит ученикам сосредоточиться на тех предметах, которые «соответствуют их будущим интересам и карьерам».

    Отметим, на Украине продолжается массовый отток школьников как с очной, так и с дистанционной формы обучения, и доля старшеклассников, не планирующих поступление в украинские вузы, местами достигает 90%. За последние четыре года количество первоклассников на Украине снизилось на 122 тысяч, а число школ уменьшилось на 2114, главным образом в сельской местности.

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    11 января 2025, 17:17 • Новости дня
    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине

    В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования

    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине, несмотря на готовность России к переговорам.

    Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.

    Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.

    По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.


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    11 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», который бегает по Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    Фицо сделал резкие заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что тот занимается попрошайничеством и шантажом, путешествуя по Европе с целью получения финансовой помощи, передает RT. По мнению Фицо, такому поведению необходимо положить конец, и он не считает себя обязанным поддерживать украинского лидера.

    «Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует», – заметил словацкий премьер.

    Кроме того, Фицо выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, подчеркнув, что такой шаг может быть опасным.

    Премьер-министр отметил: он понимает, что Зеленский находится под давлением Запада, но, по его мнению, это не оправдывает действий украинского лидера на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена. Позднее он сообщал, что Газпром пообещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    11 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курском приграничье, используя авиабомбы с планированием и коррекцией.

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, атака была произведена с использованием авиационных бомб, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    В ведомстве подчеркнули, что целью атак стали разведанные объекты, в частности, бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После успешного выполнения задания и подтверждения уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на базу. Минобороны отметило, что операция прошла без происшествий, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 240 военнослужащих, также были уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ.

    Танкисты «Ахмата» использовали тактику «карусель» для отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.

    А накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    12 января 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно об отмене физики, биологии и химии в школах Украины

    Стало известно об отмене обязательного изучения физики и биологии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство образования Украины планирует с 2027 года исключить из обязательной программы старшеклассников изучение физики, биологии и химии, оставив украинский язык и литературу, историю Украины и другие дисциплины.

    Министерство образования Украины собирается реформировать школьное образование, сообщает ТАСС. Из обязательной программы для старшеклассников будут исключены физика, биология и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и предмет «Защита Украины».

    Согласно данным украинского издания «Страна», изменения начнут действовать с 2027 года. Помимо упомянутых выше предметов, обязательными перестанут быть зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география. Такой шаг, как ожидается, позволит сфокусировать внимание учащихся на более узкой сфере изучения.

    Также планируется ввести разделение учебной программы на три тематических кластера: языковой, общественно-гуманитарный и STEM-кластер, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.

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    11 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Погребков. Отражены девять контратак противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешинкой, Казачьей Локней, Кругленьким, Кубаткиным, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасскми Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 бронемашину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее стало известно, что танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области.

    Накануне ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

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    11 января 2025, 19:03 • Новости дня
    Президент Словакии отменил визит на Украину из-за транзита газа

    Президент Словакии отменил визит на Украину из-за остановки транзита газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что не поедет на Украину из-за остановки Киевом поставок газа и угрозы прекращения транзита нефти в Словакию.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини не планирует визит на Украину из-за решения Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию в его страну, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение угрожает энергетической безопасности Словакии. Пеллегрини также отметил, что украинский парламент рассматривает закон, который может ограничить транспортировку нефти в Словакию, несмотря на существующие контракты.

    Пеллегрини заявил: «Я размышлял об этом эти дни и скажу очень открыто: во время такой ситуации, когда нам украинское правительство, украинский президент решил остановить поставки газа, будь он азербайджанским или каким-нибудь другим, а также отказывается транспортировать его в Словакию... сейчас моя поездка на Украину не может состояться». Такое решение было озвучено в эфире программы «Субботние диалоги».

    Решение Киева о прекращении транзита газа вызывает обеспокоенность в Словакии, так как это может повлиять на стабильность поставок энергоресурсов в страну. Ситуация вокруг транспортировки энергоресурсов остается напряженной, и Словакия рассматривает различные варианты для обеспечения своей энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

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    11 января 2025, 23:11 • Новости дня
    На Украине резко возросло число дезертиров в армии

    Число дезертиров в рядах ВСУ достигло 17,5 тыс в декабре 2024 года

    Tекст: Максим Попов

    С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев, сообщила «Страна».

    По данным издания, число военнослужащих, уходящих в самоволку, с каждым месяцем увеличивается, передает РИА «Новости». Если летом 2024 года от шести до семи тыс. военнослужащих покидали свои части в месяц, то в сентябре 2024 года их количество возросло почти до восьми тыс. В ноябре эта цифра увеличилась до десяти тыс., а в декабре она достигла пика в 17,5 тыс. случаев.

    Как отметили обозреватели, данная статистика может свидетельствовать о серьезных проблемах внутри ВСУ.

    Напомним, в начале декабря Bloomberg сообщило, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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