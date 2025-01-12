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ВСУ обстреляли Горловку снарядами НАТО
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Горловке
Украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку, использовав семь снарядов калибра 155 миллиметров, что было зафиксировано управлением администрации главы и правительства ДНР.
Информация об этом появилась в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В сообщении отмечается, что обстрел начался после полуночи. В 6:30 утра по направлению населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район) были выпущены три снаряда. Далее обстрел продолжился в 10:15, когда в том же направлении было выпущено еще два снаряда, и в 10:30, когда было зафиксировано еще два выстрела из орудий «натовского» калибра, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в поселке шахты имени Н. А. Изотова под Горловкой, на Украине, в результате атаки беспилотника ВСУ погиб водитель автобуса.
9 января украинские войска 25 раз за последние сутки атаковали ДНР, выпустив 75 снарядов, в результате чего поврежден один объект гражданской инфраструктуры. Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов 155 мм, среди которых три кассетных.