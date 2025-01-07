ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что украинские вооруженные формирования открыли огонь по Горловке с начала суток, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 155 мм, из которых три кассетных, передает РИА «Новости».

Обстрелы начались в шесть утра и продолжились до восьми часов. В 6.15 было зафиксировано попадание двух снарядов из населенного пункта Плещеевка по Центрально-Городскому району Горловки. Затем, в 6.50, из Дылеевки были выпущены три снаряда по Никитовскому району.

Кроме того, в 8.10 утра по Никитовскому району было произведено еще три выстрела кассетными снарядами того же калибра.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела украинскими военными в Горловке продавцы магазина были вынуждены оказывать первую помощь пострадавшим покупателям.