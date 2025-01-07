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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов 155 мм, среди которых три кассетных, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР.
Отмечается, что украинские вооруженные формирования открыли огонь по Горловке с начала суток, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 155 мм, из которых три кассетных, передает РИА «Новости».
Обстрелы начались в шесть утра и продолжились до восьми часов. В 6.15 было зафиксировано попадание двух снарядов из населенного пункта Плещеевка по Центрально-Городскому району Горловки. Затем, в 6.50, из Дылеевки были выпущены три снаряда по Никитовскому району.
Кроме того, в 8.10 утра по Никитовскому району было произведено еще три выстрела кассетными снарядами того же калибра.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела украинскими военными в Горловке продавцы магазина были вынуждены оказывать первую помощь пострадавшим покупателям.