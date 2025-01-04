Продавцы оказали первую помощь пострадавшим при обстреле в Горловке

Tекст: Алексей Дегтярев

Владелица одного из поврежденных магазинов рассказала, что сразу после взрыва увидела окровавленных мирных жителей и вызвала скорую помощь, передает РИА «Новости».

«У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет и оказывали помощь», – пояснила собеседница.

К сотрудникам магазина забежали шесть раненых мирных жителей с различными травмами.

Обстрелу подверглись несколько магазинов по улице Болотникова. В одном из помещений кассетный боеприпас взорвался прямо в крыше, ранив двух покупателей. В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что украинская сторона применяла «натовскую» артиллерию калибром 155-мм.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск количество раненых мирных жителей увеличилось до 10.

До этого об обстрелах Горловки сообщалось 29 декабря.