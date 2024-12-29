Украинские войска выпустили пять 155-миллиметровых снарядов по Горловке

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров, о чем сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. Обстрел начался в 19.40 с направления Дылеевка, а в 20.50 продолжился с Плещеевки.



Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР с населением, которое до начала конфликта превышало 250 тыс. человек. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Известно, что артиллерийские системы калибра 155 миллиметров активно используются странами НАТО. США поставили Украине гаубицы M777, которые активно применяются для обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинская армия также располагает немецкими САУ PzH 2000, польскими Krab и французскими CAESAR, использующими такие снаряды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон атаковал автомобиль в Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранены четыре человека; сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) 11 раз, ранив двух гражданских; также сообщалось, что за сутки украинские войска совершили шесть обстрелов в ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, но без пострадавших.

