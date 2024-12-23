ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, поврежден жилой дом

Tекст: Денис Тельманов

Украинские силы шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону. В результате обстрелов повреждено одно жилое домостроение и один автомобиль.



В ведомстве уточнили, что зафиксировано шесть фактов вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Всего противник выпустил двадцать различных боеприпасов на горловском направлении.

По словам представителей следственного управления, информации о погибших и раненых не поступало. Обстрелы вызвали разрушения, однако удалось избежать жертв среди мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили операцию по зачистке населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, освобожденного 17 декабря. В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой Народной Республике. Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии президента России Владимира Путина носит провокационный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

