Пушилин назвал провокацией ВСУ обстрел Горловки

Пушилин: Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны ВСУ является провокацией

Tекст: Вера Басилая

Пушилин сообщил в своем Telegram-канале , что обстрел Горловки со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является актом провокации. Пушилин добавил, что возможно продолжение атак на мирное население.

По его словам, обстрел случился в День Святого Николая и был направлен на территорию рядом с центральной больницей Горловки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а Минздраву ДНР поручено связаться с горловскими медиками. В случае необходимости раненые будут госпитализированы в Донецк.

Глава ДНР также подчеркнул, что действия украинских вооруженных сил являются примером бесчеловечности. Он дал указание Министерству здравоохранения оказать поддержку горловским медикам в этой сложной ситуации.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела центра Горловки в ДНР кассетными снарядами были ранены восемь человек около городской больницы.

До этого сообщалось, что в Горловке в результате обстрела пострадали две женщины, еще двое жителей были ранены и один человек погиб.

