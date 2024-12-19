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Пушилин назвал провокацией ВСУ обстрел Горловки
Пушилин: Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны ВСУ является провокацией
Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии президента России Владимира Путина носит провокационный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в своем Telegram-канале , что обстрел Горловки со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является актом провокации. Пушилин добавил, что возможно продолжение атак на мирное население.
По его словам, обстрел случился в День Святого Николая и был направлен на территорию рядом с центральной больницей Горловки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а Минздраву ДНР поручено связаться с горловскими медиками. В случае необходимости раненые будут госпитализированы в Донецк.
Глава ДНР также подчеркнул, что действия украинских вооруженных сил являются примером бесчеловечности. Он дал указание Министерству здравоохранения оказать поддержку горловским медикам в этой сложной ситуации.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела центра Горловки в ДНР кассетными снарядами были ранены восемь человек около городской больницы.
До этого сообщалось, что в Горловке в результате обстрела пострадали две женщины, еще двое жителей были ранены и один человек погиб.