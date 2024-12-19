Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела центра Горловки около городской больницы №2 кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов Донецкой народной республики. В городе находятся такие важные предприятия, как химический концерн «Стирол» и угледобывающие компании.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Горловке в результате обстрела пострадали две женщины, ранее в тот же день было ранено еще двое жителей и один человек погиб.