ВСУ атаковали автомобиль в Новой Каховке, четыре человека получили ранения

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали легковой автомобиль в Новой Каховке, обстрел произошел около 6.40 мск в районе дач «Труд», ранены четыре человека, следует из сообщения в Telegram-канале Гуры.

По словам Гуры, нападавшие использовали дрон для сброса боеприпаса на автомобиль, в котором находились пострадавшие. В результате атаки у людей диагностированы минно-взрывные травмы. Гура отметил, что такие действия являются частью продолжающихся ударов по гражданскому населению со стороны украинских сил.

Раненые были оперативно госпитализированы. В настоящее время проводится расследование инцидента для установления всех обстоятельств произошедшего. Местные власти призывают жителей Новой Каховки соблюдать осторожность и следить за обновлениями информации.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Макеевский машиностроительный завод в ДНР, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения обломков беспилотников на железной дороге в Воронежской области произошел обрыв контактной сети. В Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадали два мирных жителя.

Российская ПВО уничтожила 56 украинских беспилотников за ночь, в том числе над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.