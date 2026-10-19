Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде превысило 30 человек

Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде достигло 39

Tекст: Катерина Туманова

Официальные лица сообщили, что по меньшей мере еще 19 человек находятся в критическом состоянии, передает CBC News Network.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили серьезные ранения в результате крупного пожара, произошедшего в субботу на полигоне при базе канадских вооруженных сил в Альберте.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила в воскресенье, что в больницах находятся 39 пострадавших, по меньшей мере 19 из них – в критическом состоянии.

Ранее источники сообщили CBC News, что в результате инцидента на базе Wainwright погибли семь человек, в то время как премьер-министр заявил о четырех подтвержденных погибших.

Министерство национальной обороны сообщило CBC News, что нет никаких признаков того, что произошедшее было результатом «какой-либо террористической деятельности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. Взрыв и возгорание на объекте привели к гибели людей.