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Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде превысило 30 человек
Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде достигло 39
Канадские вооруженные силы опознали четырех солдат, которые погибли во время пожара на военной базе Wainwright в канадской Альберте, десятки пострадавших остаются в больницах.
Официальные лица сообщили, что по меньшей мере еще 19 человек находятся в критическом состоянии, передает CBC News Network.
Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили серьезные ранения в результате крупного пожара, произошедшего в субботу на полигоне при базе канадских вооруженных сил в Альберте.
Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила в воскресенье, что в больницах находятся 39 пострадавших, по меньшей мере 19 из них – в критическом состоянии.
Ранее источники сообщили CBC News, что в результате инцидента на базе Wainwright погибли семь человек, в то время как премьер-министр заявил о четырех подтвержденных погибших.
Министерство национальной обороны сообщило CBC News, что нет никаких признаков того, что произошедшее было результатом «какой-либо террористической деятельности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. Взрыв и возгорание на объекте привели к гибели людей.