  • Новость часаПесков ответил на вопрос о прямой линии с президентом
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    19 октября 2026, 01:57 • Новости дня

    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде превысило 30 человек

    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде достигло 39

    Tекст: Катерина Туманова

    Канадские вооруженные силы опознали четырех солдат, которые погибли во время пожара на военной базе Wainwright в канадской Альберте, десятки пострадавших остаются в больницах.

    Официальные лица сообщили, что по меньшей мере еще 19 человек находятся в критическом состоянии, передает CBC News Network.

    Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили серьезные ранения в результате крупного пожара, произошедшего в субботу на полигоне при базе канадских вооруженных сил в Альберте.

    Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила в воскресенье, что в больницах находятся 39 пострадавших, по меньшей мере 19 из них – в критическом состоянии.

    Ранее источники сообщили CBC News, что в результате инцидента на базе Wainwright погибли семь человек, в то время как премьер-министр заявил о четырех подтвержденных погибших.

    Министерство национальной обороны сообщило CBC News, что нет никаких признаков того, что произошедшее было результатом «какой-либо террористической деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. Взрыв и возгорание на объекте привели к гибели людей.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    16 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море

    Герасимов: ВС России поразили 93 судна с военными грузами для ВСУ

    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что систематические удары российских военных привели к остановке работы основных портов Украины на Черном море.

    Армия России наносит систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины и морским судам. Это привело к остановке работы основных портов на Чёрном море, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Первый замминистра обороны также подчеркнул, что в соответствии с планом Генштаба удары наносятся по стратегически важным мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, которые используются для обеспечения потребностей украинских войск.

    В результате этих действий поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, доставлявших на Украину военные грузы, сообщает Минобороны.

    Кроме того, Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, для чего уже определен перечень целей и необходимый наряд сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов назвал украинские заводы по производству ракет и беспилотников приоритетными целями для ударов.

    В тот же день ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для украинской армии. В четверг российские военные нанесли удар по порту Измаил и двум судам с военными грузами.

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    16 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Названо число сбитых дронов ВСУ в день выборов в Госдуму

    Силы ПВО сбили 1398 беспилотников и восемь ракет в день выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 1398 украинских беспилотников и восьми ракет в день парламентских выборов.

    За сутки в день выборов над регионами России сбили 1 398 БПЛА и восемь ракет. Об этом доложил главе государства начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Государственную думу. За сутки над российскими регионами было сбито 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 крылатых ракет», – приводит ТАСС цитату из доклада Герасимова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов сообщил об уничтожении за сентябрь более 15 тыс. целей.

    В четверг системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем. В тот же день Минобороны отчиталось об уничтожении четырех ракет и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

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    16 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путин выразил благодарность военным за освобождение Алексеево-Дружковки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил искреннюю благодарность военнослужащим, участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки.

    Президент Владимир Путин поблагодарил военных, участвовавших в освобождении Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, пишет РИА «Новости».

    «Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он также уточнил, что в пятницу президент провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил, что под контролем киевских властей остается чуть больше 10% территории ДНР.

    Президент попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Также глава государства заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию

    Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.

    На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.

    Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.

    В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.

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    17 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    ВС России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке в Днепропетровской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе продолжительных боев за Великомихайловку в Днепропетровской области российские военные зачистили свыше 1,8 тыс. строений.

    В ходе продолжительных боёв за Великомихайловку в Днепропетровской области бойцы ВС России зачистили более1,8 тыс. строений. Также военнослужащие российской группировки  «Восток» взяли под контроль подготовленный противником район обороны площадью более восьми квадратных километров, сообщает Минобороны.

    Военное ведомство также опубликовало видео, на котором показаны действия подразделений группировки в ходе зачистки населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья. В пятницу министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья и Алексеево-Дружковки.

    А начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Первомайского.

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    16 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Командующий Никифоров: Группировка «Север» расширяет зону безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группировка войск «Север» занимается расширением созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.

    Группировка войск «Север» сосредотачивает усилия на расширении зоны безопасности в рамках выполнения поставленных задач в назначенной зоне ответственности. Об этом сообщил ее командующий, генерал-полковник Евгений Никифоров, пишет РИА «Новости».

    В пятницу президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

    В четверг артиллерия группировки уничтожила 64 бойца ВСУ за ночь.

    А в среду ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова назвала законными целями транспорт с оружием для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые транспортные средства в Черном море, перевозящие военные грузы в интересах противника, рассматриваются как законные цели Вооруженных сил.

    Россия рассматривает как законные цели любые транспортные средства в Черном море, которые используются для доставки оружия и войск противнику, передает ТАСС.

    «Относительно обстановки в Черном море в целом – в очередной раз хотели бы обратить внимание на наши неоднократные предупреждения, что любые транспортные средства, перевозящие войска, оружие, боеприпасы, военную технику в интересах противника, могут рассматриваться в качестве законных целей Вооруженных сил РФ», – сказала Захарова.

    Дипломат также отметила отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к недавним ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии. По ее словам, этот инцидент обсуждался во вторник на встрече посла России Элеоноры Митрофановой и болгарского премьер-министра Румена Радева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море.

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    16 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной

    Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие группировки «Днепр» обнаружили и уничтожили позицию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области при помощи дрона с миной замедленного действия.

    Военнослужащие группировки «Днепр» 58-й армии на Ореховском направлении в Запорожской области выявили и ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной замедленного действия. Об этом ТАСС сообщил оператор беспилотника из подразделения «Шаман» с позывным «Газик».

    «Обнаружили точку, где противник хорошо укрепился. Противник регулярно выбегал из нее, чтобы провести ремонтные работы, таким образом обнаружив себя. Мы начали отрабатывать по этой позиции. Били «Молнией», «оптикой», на радиоканале FPV-дронами отрабатывали. В итоге вскрыли им проход дроном, запустили туда БПЛА с миной замедленного действия, которая взрывается через несколько секунд после падения. Таким образом ликвидировали позицию», – рассказал военный.

    Он отметил, что ликвидация огневой позиции с воздуха позволила продвинуться вперед наземным группам ВС РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

    Ранее российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине. А в августе ВСУ в Запорожской области начали хоронить своих солдат на позициях.

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    17 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония выделила Украине 10 млн евро на американское оружие

    Премьер Эстонии сообщил о выделении Украине 10 млн евро на оружие из США

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения в рамках программы НАТО.

    Власти Эстонии приняли решение выделить Украине еще 10 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку американского вооружения, передает ТАСС.

    «Мы предоставим дополнительную финансовую и военную помощь. Эстония вносит еще 10 млн евро через инициативу PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое ей вооружение», – написал глава эстонского кабмина в социальной сети.

    Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой инициативе, страны Евросоюза выделяют деньги, закупают вооружения у Соединенных Штатов и передают их украинской стороне бесплатно.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием.

    Летом пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц вооружений пополнили черный рынок Евросоюза.

    В январе стало известно, что Эстония с 2022 года направила Киеву военную помощь на 800 млн евро.

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