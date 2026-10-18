Взрыв и пожар на военной базе в Канаде привели к гибели людей

Tекст: Антон Антонов

«Мне печально сообщать, что в результате инцидента на базе есть и погибшие, и раненые», – сказал Макгинти.

Он подчеркнул, что не может назвать точное число жертв, так как ситуация «по-прежнему очень активная и деликатная», и добавил, что федеральные структуры совместно с властями провинции и муниципалитетов мобилизуют все необходимое для расследования и ликвидации последствий, передает CTV News.

Министр отметил, что пожар, возникший после взрыва, продолжает внимательно контролироваться, и пообещал дополнительные заявления «в ближайшие часы и дни», выразив соболезнования семьям погибших и пострадавшим и поблагодарив экстренные службы.

По словам властей муниципального округа Уэйнрайт, сильный ветер способствовал распространению пожара за пределы базы, однако приказа об эвакуации местных жителей к вечеру не вводили.

Муниципальные власти сообщили, что огонь пересек забор базы и локализован к югу от города Уэйнрайт, порывы ветра в некоторых районах достигали 100 км в час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар.

Премьер провинции Даниэль Смит сообщала, что в результате происшествия пострадали многие военные.

